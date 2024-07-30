У Полтавському районі чули звуки вибухів

Ввечері, 30 липня, у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики і масовану атаку ударними БПЛА. В столиці та Білій Церкві було чутно вибух. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

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