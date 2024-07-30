В Полтавском районе слышали звуки взрывов

Вечером, 30 июля, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и массированной атаки ударными БПЛА. В столице и Белой Церкви был слышен взрыв. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

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