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В Полтавском районе слышали звуки взрывов

Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Во время вражеской атаки ударными дронами и предупреждения об угрозе баллистики с севера в Полтавской общине были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

"В Полтавской общине слышны звуки взрывов. Об этом сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в издании в 23:07.

Перед тем, в 22:31, Воздушные Силы сообщили, что "Шахеды" залетают в Полтавскую область с севера.

Вечером, 30 июля, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и массированной атаки ударными БПЛА. В столице и Белой Церкви был слышен взрыв. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

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