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У Полтавському районі понад 900 людей залишилися без світла через атаку РФ

Фото: у Полтавському районі понад 900 людей залишилися без світла через атаку РФ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 7 травня атакували дронами Полтавський район. Внаслідок падіння уламків безпілотника понад 900 людей залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Сьогодні ввечері у Полтавському районі працювала ППО. Через падіння уламків БПЛА сталося аварійне відключення електроенергії. Без світла залишилися понад 900 побутових абонентів", - повідомив Когут.

За його словами, фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Глава ОВА також закликав жителів сигнали повітряної тривоги.

Обстріл України 7 травня

Нагадаємо, в ніч на 7 травня Росія випустила по Україні 187 дронів. Також окупанти атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами.

Пуски безпілотників були з шести напрямків - Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також з Гвардійського у Криму.

ППО цієї ночі працювала на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Військовим вдалося збити дві ракети та 81 дрон. Ще 64 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені.

Зокрема, під ударом ворога був Київ. Спочатку окупанти випустили по столиці балістику. Ворожу ракету вдалося збити, але уламки впали у Солом'янському районі.

Також у Києві вночі збивали російські дрони. Наслідки атаки РФ зафіксували у кількох районах. У Шевченківському районі через влучання безпілотника загинули мати й син 1960 та 1997 року народження. Відомо, що у столиці внаслідок нальоту дронів постраждали семеро осіб, з них четверо - діти.

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Полтавська областьЕлектроенергіяВійна в УкраїніАтака дронівВідключеня світла