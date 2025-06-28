У Полтавському районі понад 1100 споживачів залишилися без світла: що сталося

Проблеми з електроенергією

Нагадаємо, кілька днів тому, 26 червня, у Полтавській області теж спостерігалися проблеми зі світлом через негоду.

Когут повідомляв, що внаслідок сильних поривів вітру без електроенергії тимчасово залишилися 529 споживачів у Гадяцькій, Пирятинській та Глобинській громадах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.