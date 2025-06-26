Частина Полтавської області залишилася без світла: у чому причина

В одній області України зафіксовано відключення світла для побутових споживачів. Там негода вкотре нагадала про вразливість інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Володимира Когута.

Жителів закликають дотримуватись правил безпеки під час негоди, уникати перебування поблизу ліній електропередач та повідомляти про пошкодження у служби екстреного реагування.

На місцях вже працюють ремонтні бригади. За інформацією очільника області, енергетики ведуть відновлювальні роботи, аби якомога швидше повернути електропостачання в усі домівки.

Як повідомив Когут, через сильні пориви вітру без електроенергії тимчасово залишилися 529 споживачів у Гадяцькій, Пирятинській та Глобинській громадах Полтавської області.

Прогнози щодо дефіциту

Через масовані ракетні удари Росії по енергооб'єктах у березні-квітні 2024 року Україна втратила значну частину потужностей. Саме тому влітку 2024 року мешканці України були без світла по 10 годин на добу.

Водночас зиму 2024-2025 років Україна пройшла майже без відключень світла для населення.

На сьогоднішній день "Укренерго" прогнозує стабільну роботу енергосистему протягом літа, адже зараз виробляється більше електроенергії, ніж споживається.

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