RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Полтавском районе более 1100 потребителей остались без света: что произошло

Фото: специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 28 июня, жители пяти населенных пунктов Полтавского района остались без света. Причиной стали сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в пяти населенных пунктах Полтавского района", - говорится в сообщении.

В то же время он добавил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

 

Проблемы с электроэнергией

Напомним, пару дней назад, 26 июня, в Полтавской области тоже наблюдались проблемы со светом из-за непогоды.

Когут сообщал, что в результате сильных порывов ветра без электроэнергии временно остались 529 потребителей в Гадячской, Пирятинской и Глобынской громадах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьПогодаЭлектроэнергия