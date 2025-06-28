В Полтавском районе более 1100 потребителей остались без света: что произошло

Проблемы с электроэнергией

Напомним, пару дней назад, 26 июня, в Полтавской области тоже наблюдались проблемы со светом из-за непогоды.

Когут сообщал, что в результате сильных порывов ветра без электроэнергии временно остались 529 потребителей в Гадячской, Пирятинской и Глобынской громадах.

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