В Полтавском районе более 1100 потребителей остались без света: что произошло

В субботу, 28 июня, жители пяти населенных пунктов Полтавского района остались без света. Причиной стали сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОГА Владимира Когута.
"Из-за сильных порывов ветра остались без света 1072 бытовых и 102 юридических потребителей в пяти населенных пунктах Полтавского района", - говорится в сообщении.
В то же время он добавил, что специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, пару дней назад, 26 июня, в Полтавской области тоже наблюдались проблемы со светом из-за непогоды.
Когут сообщал, что в результате сильных порывов ветра без электроэнергии временно остались 529 потребителей в Гадячской, Пирятинской и Глобынской громадах.
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