Полтавского захватчика ликвидировали

Полтавского террориста Романа Скрыпника ликвидировали. Это произошло 1 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Злоумышленника обнаружила полиция в одном из нежилых домов. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

"С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Принятыми мерами полицейского освободили. Преступника ликвидировали сотрудники полицейского спецназа КОРД путем точного выстрела", - написал Геращенко.

По его словам, у заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.

Напомним, 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать автоугонщика. Им оказался ранее судимый Роман Скрипник. Во время задержания Скрипник взял в заложники полковника полиции.

Впоследствии, преступник отпустил полицейского, покинул авто на дороге и убежал в лес, где скрывался.