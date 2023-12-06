Полтавський виш заперечує масове отруєння своїх студентів
Полтавський юридичний інститут ім. Ярослава Мудрого спростував інформацію щодо масового отруєння своїх студентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу вишу.
Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті, інформація з приводу масового отруєння студентів не відповідає дійсності.
"Станом на 6 грудня 2023 року жоден зі студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого не був госпіталізований з причин імовірного отруєння", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що раніше на Telegram-каналі голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна було розміщенно інформацію про отруєння 27 студентів даного навчального закладу.
Нещодавні новини про отруєння в Україні
Раніше РБК-Україна з посиланням на джерело у спецслужбах писало, що дружину начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова отруїли важкими металами.
Згодом стало відомо, що постраждалі від отруєння дружина глави ГУР та офіцери розвідки пройшли лікування в українській клініці.
Минулого місяця у двох навчальних закладах Одеси отруїлися 64 курсанти, вони потрапили до лікарні.
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