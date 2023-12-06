Полтавський виш заперечує масове отруєння своїх студентів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу вишу.

Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті, інформація з приводу масового отруєння студентів не відповідає дійсності.

"Станом на 6 грудня 2023 року жоден зі студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого не був госпіталізований з причин імовірного отруєння", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що раніше на Telegram-каналі голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна було розміщенно інформацію про отруєння 27 студентів даного навчального закладу.