У Полтаві масово отруїлися студенти. Майже 30 людей у лікарні
В Полтаві массово отруїлись студенти нституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. Наразі госпіталізовано вже 27 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
"За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого", - розповів він.
За даними голови ОВА, ймовірно, вони усі харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.
"Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", - додав Пронін.
Як дізнатися, що ви отруїлися?
Харчове отруєння - це захворювання, викликане вживанням зараженої їжі. Інфекційні організми, включаючи бактерії, віруси та паразити є найбільш поширеними причинами харчових отруєнь. Зараз проблема особливо актуальна через відключення світла, під час яких продукти просто псуються. Детальніше про симптоми, ознаки отруєння - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, на початку листопада у Павлоградському районі Дніпропетровської області зафіксували три випадки отруєння мухоморами. Чоловіки навмисно їли сушені гриби для лікування та покращення стану здоров'я.
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