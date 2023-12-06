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У Полтаві масово отруїлися студенти. Майже 30 людей у лікарні

Полтава, Середа 06 грудня 2023 10:00
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У Полтаві масово отруїлися студенти. Майже 30 людей у лікарні Фото: у Полтаві масово отруїлися студенти (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Полтаві массово отруїлись студенти нституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. Наразі госпіталізовано вже 27 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого", - розповів він.

За даними голови ОВА, ймовірно, вони усі харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

"Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", - додав Пронін.

Як дізнатися, що ви отруїлися?

Харчове отруєння - це захворювання, викликане вживанням зараженої їжі. Інфекційні організми, включаючи бактерії, віруси та паразити є найбільш поширеними причинами харчових отруєнь. Зараз проблема особливо актуальна через відключення світла, під час яких продукти просто псуються. Детальніше про симптоми, ознаки отруєння - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, на початку листопада у Павлоградському районі Дніпропетровської області зафіксували три випадки отруєння мухоморами. Чоловіки навмисно їли сушені гриби для лікування та покращення стану здоров'я.

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Полтава студенти Народна партія
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