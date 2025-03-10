Полтавський район вночі був атакований БПЛА, є знеструмлення

Зазначається, що у Полтавському районі через падіння БПЛА противника вночі були пошкоджені 3 житлових будинки.

На щастя, обійшлося без постраждалих, наголосили в ОВА.

Окрім житлових будинків, також були пошкоджені господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка.

"Також пошкоджена побутова лінія електропередач. Кількість відключених абонентів встановлюється", - додали в адміністрації.

Крім того, в ОВА оприлюднили фото наслідків ворожої дронової атаки на Полтавський район цієї ночі.

Наслідки удару БПЛА росіян по Полтавському району (фото: t.me/poltavskaOVA)

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері напередодні у Повітряних силах зафіксували запуск росармією дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу атаки "Шахедів" у багатьох областях оголосили тривогу.

Крім того, вночі повідомлялося про роботу ППО у Київській області, де зафіксували російські ударні безпілотники.