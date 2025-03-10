Полтавский район ночью был атакован БПЛА, есть обесточивание

Этой ночью, 10 марта, Полтавская область подверглась воздушной атаке со стороны российских оккупантов. В результате дронового удара есть повреждения жилых домов и гражданского транспорта, также без электричества остались некоторые абоненты.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской областной военной администрации.

Отмечается, что в Полтавском районе из-за падения БПЛА противника ночью были повреждены 3 жилых дома.

К счастью, обошлось без пострадавших, акцентировали в ОВА.

Кроме жилых домов, также были повреждены хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника.

"Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов устанавливается", - добавили в администрации.

Кроме того, в ОВА обнародовали фото последствий вражеской дроновой атаки на Полтавский район этой ночью.

Последствия удара БПЛА россиян по Полтавскому району (фото: t.me/poltavskaOVA)

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером накануне в Воздушных силах зафиксировали запуск росармией дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы атаки "Шахедов" во многих областях объявили тревогу.

Кроме того, ночью сообщалось о работе ПВО в Киевской области, где зафиксировали российские ударные беспилотники.