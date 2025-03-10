Полтавский район ночью был атакован БПЛА, есть обесточивание
Этой ночью, 10 марта, Полтавская область подверглась воздушной атаке со стороны российских оккупантов. В результате дронового удара есть повреждения жилых домов и гражданского транспорта, также без электричества остались некоторые абоненты.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полтавской областной военной администрации.
Отмечается, что в Полтавском районе из-за падения БПЛА противника ночью были повреждены 3 жилых дома.
К счастью, обошлось без пострадавших, акцентировали в ОВА.
Кроме жилых домов, также были повреждены хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника.
"Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов устанавливается", - добавили в администрации.
Кроме того, в ОВА обнародовали фото последствий вражеской дроновой атаки на Полтавский район этой ночью.
Последствия удара БПЛА россиян по Полтавскому району (фото: t.me/poltavskaOVA)
Ночная атака "Шахедов"
Напомним, вечером накануне в Воздушных силах зафиксировали запуск росармией дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Из-за угрозы атаки "Шахедов" во многих областях объявили тревогу.
Кроме того, ночью сообщалось о работе ПВО в Киевской области, где зафиксировали российские ударные беспилотники.
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