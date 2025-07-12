У Полтавській області зросла кількість жертв ворожого обстрілу ТЦК 3 липня

У Полтавській області зросла кількість жертв денної атаки російських дронів-камікадзе, яка відбулась 3 липня. Повідомляється, що відомо про чотирьох загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.
"На жаль, у лікарні померла ще одна жінка, яка отримала травми внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня. Щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Когут.
Голова Полтавської ОВА також повідомив, що загальна кількість загиблих від цієї атаки зросла до чотирьох людей.
Війська РФ зранку 3 липня атакували Полтаву ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдарили по ТЦК. У мережі показали відео "прильоту" по Полтаві.
Сухопутні війська ЗСУ повідомляли, що одне з влучань було у будівлю Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Інше – поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП. Також у місті пошкоджені будинки, магазини, заклади освіти й автомобілі.
За даними Сухопутних військ, серед постраждалих також є двоє військових ТЦК та двоє воїнів ЗСУ. Пізніше також стало відомо, що постраждали і двоє правоохоронців.
Більше про наслідки удару по Полтаві - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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