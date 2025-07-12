У Полтавській області зросла кількість жертв ворожого обстрілу ТЦК 3 липня

У Полтавській області зросла кількість жертв денної атаки російських дронів-камікадзе, яка відбулась 3 липня. Повідомляється, що відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.