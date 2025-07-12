В Полтавской области возросло количество жертв вражеского обстрела ТЦК 3 июля

В Полтавской области возросло количество жертв дневной атаки российских дронов-камикадзе, которая состоялась 3 июля. Сообщается, что известно о четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.