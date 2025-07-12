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В Полтавской области возросло количество жертв вражеского обстрела ТЦК 3 июля

Суббота 12 июля 2025 09:31
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В Полтавской области возросло количество жертв вражеского обстрела ТЦК 3 июля Фото: в Полтавской области возросло количество жертв вражеского обстрела (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Константин Широкун

В Полтавской области возросло количество жертв дневной атаки российских дронов-камикадзе, которая состоялась 3 июля. Сообщается, что известно о четырех погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОГА Владимира Когута.

"К сожалению, в больнице умерла еще одна женщина, которая получила травмы в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил Когут.

Председатель Полтавской ОВА также сообщил, что общее количество погибших от этой атаки возросло до четырех человек.

Атака дронов на Полтаву 3 июля

Войска РФ утром 3 июля атаковали Полтаву ударными беспилотниками. Вражеские дроны ударили по ТЦК. В сети показали видео "прилета" по Полтаве.

Сухопутные войска ВСУ сообщали, что одно из попаданий было в здание Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Другое - вблизи Полтавского областного ТЦК и СП. Также в городе повреждены дома, магазины, учебные заведения и автомобили.

По данным Сухопутных войск, среди пострадавших также есть двое военных ТЦК и двое воинов ВСУ. Позже также стало известно, что пострадали и двое правоохранителей.

Больше о последствиях удара по Полтаве - узнайте в материале РБК-Украина.

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