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У Полтавській області знайшли "Шахед": він впав через брак бензину

Фото: у Полтавській області "Шахед" впав через брак бензину (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області знайшли ворожий дрон-камікадзе "Шахед", який не долетів до цілі та впав. Ймовірно, у нього закінчився бензин.

Про це заявив заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Полтавської області Артем Бондаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Зміст".

За його словами, нещодавно в області виявили "Шахед", який так і не долетів до цілі. Припускають, що дрон упав через нестачу бензину.

Правоохоронці зазначають, що бойова частина дрона впала окремо, піротехніки знешкодили її. Решту "Шахеда" направили на експертизу.

Поліція закликає місцевих жителів не наближатися до невідомих дронів чи безпілотників, які впали, вони можуть бути небезпечними. Окупанти встановлюють на дрони датчики цілі, які спрацьовують, коли до них наближається людина.

У разі виявлення невідомих безпілотників потрібно звертатися до поліції.

Атаки дронів

Нагадаємо, Росія з травня майже щоденно атакує Україну дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Шахед". Окупанти випускають їх з північного, південного напрямків або зі східного узбережжя Азовського моря.

Українські військові пояснюють, що росіяни запускають "Шахеди" масовано або хвилями, щоб виснажити українську ППО.

Варто зазначити, що цієї ночі сили ППО у Хмельницькій області збили всі шість дронів, які випустив ворог.

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