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В Полтавской области нашли "Шахед": он упал из-за нехватки бензина

Фото: в Полтавской области "Шахед" упал из-за нехватки бензина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области нашли вражеский дрон-камикадзе "Шахед", который не долетел до цели и упал. Вероятно, у него кончился бензин.

Об этом заявил заместитель начальника взрывотехнической службы полиции Полтавской области Артем Бондаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Зміст".

По его словам, недавно в области обнаружили "Шахед", который так и не долетел до цели. Предполагают, что дрон упал из-за нехватки бензина.

Правоохранители отмечают, что боевая часть дрона упала отдельно, пиротехники обезвредили ее. Остальную часть "Шахеда" направили на экспертизу.

Полиция призывает местных жителей не приближаться к неизвестным дронам или беспилотникам, которые упали, они могут быть опасными. Оккупанты устанавливают на дроны датчики цели, которые срабатывают, когда к ним приближается человек.

В случае обнаружения неизвестных беспилотников нужно обращаться в полицию.

Атаки дронов

Напомним, Россия с мая почти ежедневно атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства типа "Шахед". Оккупанты выпускают их с северного, южного направлений или с восточного побережья Азовского моря.

Украинские военные объясняют, что россияне запускают "Шахеды" массированно или волнами, чтобы истощить украинскую ПВО.

Стоит отметить, что этой ночью силы ПВО в Хмельницкой области сбили все шесть дронов, выпущенных врагом.

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