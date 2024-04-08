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В Полтавській області збільшилася кількість постраждалих через атаку росіян

Ілюстративне фото: на Полтавщині збільшилася кількість постраждалих через атаку росіян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про збільшення кількості постраждалих внаслідок атаки росіян по області увечері 8 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

За словами голови ОВА, кількість постраждалих збільшилась до 10 людей

"Наразі відомо про загальну кількість постраждалих - 10 людей. Усі отримують необхідну допомогу", - повідомив Пронін.

 

Удар росіян по Полтавській області

Раніше ми повідомляли, що у Полтавській громаді увечері 8 квітня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетної атаки росіян.

Пізніше голова Полтавської ОВА Філіп Пронін заявив про влучання російських військ у житловий будинок. За його словами, частково зруйновано покрівлю будівлі, виникла пожежа. Пошкоджено кілька сусідніх будинків

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