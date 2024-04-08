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В Полтавской области увеличилось количество пострадавших из-за атаки россиян

Илюстраативное фото: в Полтавской области увеличилось количество пострадавших из-за атаки россиян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил об увеличении количества пострадавших вследствие атаки россиян по области вечером 8 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

По словам главы ОВА, количество пострадавших увеличилось до 10 человек

"В данный момент известно об общем количестве пострадавших - 10 человек. Все получают необходимую помощь", - сообщил Пронин.

Удар россиян по Полтавской области

Ранее мы сообщали, что в Полтавской громаде вечером 8 апреля прогремели взрывы. В области была обїялена воздушная тревога из-за угрозы ракетной атаки россиян.

Позже глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил об попадании российских войск по жилому дому. По его словам, частично разрушена кровля здания, возник пожар. Повреждены несколько соседних домов

 

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