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У Полтавській області збили до п'яти ворожих БПЛА, - ОВА

Фото: У Полтавській області збили ворожий БПЛА (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 28 лютого атакували Полтавську область з дронів. Згодом пролунало декілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Звуки, які чули жителі, - робота ППО", - вказав посадовець.

Водночас Лунін розповів, що українські захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат.

"Повітряна тривога триває! Залишаємося в укриттях та зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ", - додав глава ОВА.

Оновлено (00:45)

За словами керівника області, попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БПЛА. Наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, ввечері 28 лютого у кількох областях України оголошено повітряну тривогу. Її причиною став запуск іранських дронів-камікадзе росіянами.

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Полтавская областьВійна Росії проти України