В Полтавській області ввели чіткий графік віялових відключень світла

"Відключення світла повинні бути максимально справедливими та прогнозованими. Люди мають знати, коли та на скільки в них зникне електроенергія", - написав він.

Так, область розділили на три черги, електроенергію в яких будуть вимикати згідно з встановленим графіком. Відключення будуть тривати 2 години, але якщо температура повітря буде нижчою за -10 градусів, то їх тривалість скоротять до 1,5 годин