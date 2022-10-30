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В Полтавской области ввели четкий график веерных отключений света

Фото: в Полтавской области вводят новый график отключения света (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С 1 ноября в Полтавской области вводят веерные отключения электроэнергии по четкому графику.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Отключение света должно быть максимально справедливым и прогнозируемым. Люди должны знать, когда и на сколько у них исчезнет электроэнергия", - написал он.

Так, область разделили на три очереди, электроэнергию в которых будут выключать согласно установленному графику. Отключения будут продолжаться 2 часа, но если температура воздуха будет ниже -10 градусов, то их продолжительность сократят до 1,5 часов.

Также веерные отключения по графику вводятся в Харькове. Там они начнутся уже с понедельника, 31 октября и продлятся по 3 часа с 07:00 до 21:00.

А в Киеве готовят новые графики отключения электроэнергии. При этом длительность ограничений может быть увеличена до 6 часов.

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ПолтаваЭлектроэнергия