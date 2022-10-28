У Харкові запроваджують погодинні відключення світла: графік
У Харкові вводять віялові відключення електроенергії. Вони почнуться вже з понеділка, 31 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на графік, оприлюднений на сайті "Харківобленерго".
У Харкові створили 12 черг відключення електроенергії за вулицями. Вимикати світло розпочнуть о 7:00, а повністю відновлять о 21:00.
Тривалість відключень складатиме три години. Такі заходи будуть введені у Харкові на період з 31 жовтня по 6 листопада.
Нагадаємо, що у Києві готують нові графіки відключення електроенергії. При цьому тривалість обмежень може бути збільшена до 6 годин.
Водночас у Київській області сьогодні скасували екстрені відключення світла, які ввели вчора після обстрілу.
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