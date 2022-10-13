В Полтавській області впали два українських літаки: що відомо

"На жаль, у вівторок, і в середу мали авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, будемо розуміти, що сталося", - сказав він.

Як додав Лунін, травмованих чи загиблих серед цивільного населення немає.

"Щодо цивільних, то я маю право відповісти на ваші запитання і скажу так - цивільне населення не постраждало", - заявив голова регіону.