В Полтавской области упали два украинских самолета: что известно

"К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло", - сказал он.

Как добавил Лунин, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

"Что касается гражданских, то я имею право ответить на ваши вопросы и скажу так - гражданское население не пострадало", - заявил глава региона.