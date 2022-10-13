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В Полтавской области упали два украинских самолета: что известно

Фото: в Полтавской области упали два украинских самолета (poltava to)
Автор: Наталия Гурковская

В Полтавской области упали два украинских самолета. Произошли ЧП 11 и 12 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина на брифинге в четверг, 13 октября.

"К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от Министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло", - сказал он.

Как добавил Лунин, травмированных или погибших среди гражданского населения нет.

"Что касается гражданских, то я имею право ответить на ваши вопросы и скажу так - гражданское население не пострадало", - заявил глава региона.

Напомним, в апреле в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс. Сообщалось о пострадавших.

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Полтавская область