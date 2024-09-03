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У Полтавській області відзавтра оголошують триденну жалобу

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Полтавській області, відзавтра, 4 вересня, оголошують триденну жалобу в пам'ять про загиблих внаслідок сьогоднішнього ворожого удару по учбовому закладу Полтави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіпа Проніна.

Як розповів Пронін, внаслідок обстрілу загинули 41 людина. Поранені більше 180. 

"Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності", - додав він. 

Обстріл учбового закладу Полтави

Сьогодні, 3 вересня, російські терористи атакували двома балістичними ракетами Полтаву. Під час обстрілу ворог влучив по території Інституту звʼязку. і сусідньої лікарні, внаслідок чого була зруйнована одна з будівель учбового закладу. 

Зеленський доручив провести повне розслідування всіх обставин того, що сталось. Наразі до порятунку людей залучені всі необхідні служби. 

Як розповіли в Міністерстві оборони, часовий проміжок між тривогою, а також прильотом балістичних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. 

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