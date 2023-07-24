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У Полтавській області стався землетрус

Ілюстративне фото: у Полтавській області стався землетрус (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ввечері 23 липня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 2,6 бала за школою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався в Решетилівському районі - у 20 км на захід від Полтави на глибині 7 км. Його зафіксували о 21:42 23 липня.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, а струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Землетруси в Полтавській області

Зазначимо, що цей землетрус не перший, який стався у Полтавській області цього року.

Так, землетрус магнітудою 3,7 бала стався 8 червня за 26 кілометрів на південний схід від Полтави.

А 26 травня у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,5 бала, він стався у Решетилівському районі.

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Полтавская область