В Полтавской области произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Решетиловском районе - в 20 км на запад от Полтавы на глубине 7 км. Его зафиксировали в 21:42 23 июля.

По классификации землетрясений он относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, а сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Землетрясения в Полтавской области

Отметим, что это землетрясение не первое, которое произошло в Полтавской области в этом году.

Так, землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло 8 июня в 26 километрах юго-восточнее Полтавы.

А 26 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла, оно произошло в Решетиловском районе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.