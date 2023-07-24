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В Полтавской области произошло землетрясение

Иллюстративное фото: в Полтавской области произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вечером 23 июля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла по школе Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Землетрясение произошло в Решетиловском районе - в 20 км на запад от Полтавы на глубине 7 км. Его зафиксировали в 21:42 23 июля.

По классификации землетрясений он относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, а сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами.

Землетрясения в Полтавской области

Отметим, что это землетрясение не первое, которое произошло в Полтавской области в этом году.

Так, землетрясение магнитудой 3,7 балла произошло 8 июня в 26 километрах юго-восточнее Полтавы.

А 26 мая в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5 балла, оно произошло в Решетиловском районе.

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Полтавская область