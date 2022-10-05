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У Полтавській області сьогодні можуть лунати звуки стрілянини та вибухів: що відомо

Фото: вибухи та стрілянина лунатимуть в Полтавській області 5 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 5 жовтня, на території трьох громад Полтавської області лунатиме стрілянина, а на одному з кар’єрів - вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"5 жовтня на території Полтавської, Піщанської та Градизької громад проводитимуть навчальні стрільби", - розповів він.

Також, за його даними, на одному з гранітних кар'єрів у Кременчуцькій ОТГ відбудеться контрольований плановий вибух.

"Якщо почуєте звуки пострілів та вибух, зберігайте спокій!" - просить Лунін.

Нагадаємо, 11 вересня в Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що над Кременчуком було збито кілька ворожих ракет.

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Полтавская область