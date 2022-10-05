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В Полтавской области сегодня могут раздаваться звуки стрельбы и взрывов: что известно

Фото: взрывы и стрельба будут раздаваться в Полтавской области 5 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 5 октября, на территории трех общин Полтавской области будет раздаваться стрельба, а на одном из карьеров - взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"5 октября на территории Полтавской, Песчанской и Градижской общин будут проводить учебные стрельбы", - рассказал он.

По его данным, на одном из гранитных карьеров в Кременчугской ОТГ произойдет контролируемый плановый взрыв.

"Если услышите звуки выстрелов и взрыв, сохраняйте спокойствие!" - просит Лунин.

Напомним, 11 сентября в Кременчуге Полтавской области раздались взрывы во время воздушной тревоги. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отметил, что в Кременчуге было сбито несколько вражеских ракет.

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Полтавская область