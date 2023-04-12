У Полтавській області сьогодні лунатимуть звуки пострілів

За його словами, навчальння зі стрільби проведуть на території Щербанівської громади.

"12 квітня в Щербанівській громаді відбудуться навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередили жителів регіону.

Нагадаємо, з 5 квітня у Полтавській області скороитили тривалість комендантської години. Вона триває з 00:00 до 04:00.

Детальніше про комендантську година на Великдень та які обмеження будуть в областях - у матеріалі РБК-Україна.

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