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У Полтавській області сьогодні лунатимуть звуки пострілів

Фото: жителів Полтавської області попередили про стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області у середу, 12 квітня, проведуть військові навчання. Місцевих жителів попередили про звуки стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

За його словами, навчальння зі стрільби проведуть на території Щербанівської громади.

"12 квітня в Щербанівській громаді відбудуться навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - попередили жителів регіону.

Нагадаємо, з 5 квітня у Полтавській області скороитили тривалість комендантської години. Вона триває з 00:00 до 04:00.

Детальніше про комендантську година на Великдень та які обмеження будуть в областях - у матеріалі РБК-Україна.

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