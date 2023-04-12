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В Полтавской области сегодня будут раздаваться звуки стрельбы

Фото: жителей Полтавской области предупредили о стрельбах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Полтавской области в среду, 12 апреля, проведут военные учения. Местных жителей предупредили о звуках стрельбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

По его словам, учения по стрельбе проведут на территории Щербановской общины.

"12 апреля в Щербановской общине состоятся обучающие стрельбы. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие", - предупредили жителей региона.

Напомним, с 5 апреля в Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа. Он длится с 00:00 до 04:00.

Детальнее о комендантском часе на Пасху и какие ограничения будут в областях - в материале РБК-Украина.

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