У Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли та вибухи

Навчальні стрільби проведуть у Лубенській та Полтавській громадах. Тому жителів цих населених пунктів можуть чути вибухи та постріли.

"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Полтавська область перейшла до стабільних графіків відключення світла. Згідно з новими графіками, споживачі чотири години зі світлом, а дві години - без.

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