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У Полтавській області сьогодні лунатимуть постріли та вибухи

Фото: у Полтавській області проведуть навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Полтавської області сьогодні, 15 грудня, можуть чути звуки пострілів та вибухів. У регіоні проведуть військові навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Навчальні стрільби проведуть у Лубенській та Полтавській громадах. Тому жителів цих населених пунктів можуть чути вибухи та постріли.

"Якщо почуєте звуки пострілів чи вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Полтавська область перейшла до стабільних графіків відключення світла. Згідно з новими графіками, споживачі чотири години зі світлом, а дві години - без.

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Полтавская областьВибух