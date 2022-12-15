В Полтавской области сегодня будут раздаваться выстрелы и взрывы

Учебные стрельбы проведут в Лубенской и Полтавской общинах. Поэтому жители этих населенных пунктов могут слышать взрывы и выстрелы.

"Если вы услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Полтавская область перешла к стабильным графикам отключения света. Согласно новым графикам, потребители четыре часа со светом, а два часа - без.

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