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По дві години без світла. У Полтавській області діють планові відключення

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Полтава, Неділя 11 грудня 2022 08:48
По дві години без світла. У Полтавській області діють планові відключення Фото: у Полтавській області продовжуються 2-годинні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Полтавській області другий день поспіль діють планові графіки відключення електроенергії. У регіоні застосовують двогодинні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

Згідно з новими графіками, споживачі Полтавської області чотири години зі світлом, а дві години - без. За словами Луніна, із початку доби відключають, як і напередодні, по одній черзі.

"Обленерго змогло застосувати цей графік, бо на 11 грудня область отримала від "Укренерго" більші ліміти споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти вчора, 10 грудня, атакували Одеську область дронами, тому регіон залишився без світла.

За словами речника Одеської ОВА, сьогодні ситуація поступово покращується, а до споживачів повертається світло.

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