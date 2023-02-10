ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Полтавській області повідомляють про вибухи

Новость на русском →
Полтавська область, П'ятниця 10 лютого 2023 10:04
У Полтавській області повідомляють про вибухи Фото: на Полтавщині повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Кременчуцькому районі Полтавської області під час масштабної повітряної тривоги 10 лютого пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Полтава".

Зараз неясно, що спричинило вибух - "приліт" або робота ППО. Проте місцеві Telegram-канали повідомляють, що над регіоном було помічено ворожі ракети.

Оновлено 10:06.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу системи ППО на регіоном. Він закликав громадян перебувати у укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 10 лютого в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська випустили у бік України десятки ракет. У деяких містах уже повідомляли про вибухи.

Також ми писали, що Повітряні сили в ніч проти 10 лютого знищили п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" і стільки ж крилатих ракет "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Полтавская область Війна в Україні
NEWS
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм