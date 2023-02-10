Фото: в Полтавской области сообщают о взрывах (Getty Images)

В Кременчугском районе Полтавской области во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".