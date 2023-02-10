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В Полтавской области сообщают о взрывах

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Полтавская область, Пятница 10 февраля 2023 10:04
В Полтавской области сообщают о взрывах Фото: в Полтавской области сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Кременчугском районе Полтавской области во время масштабной воздушной тревоги 10 февраля прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Полтава".

В настоящий момент неясно, что стало причиной взрыва - "прилет" или работа ПВО. Однако местные Telegram-каналы сообщают, что над регионом были замечены вражеские ракеты.

Обновлено 10:06.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщает о работе системы ПВО на регионом. Он призвал граждан находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Напомним, утром 10 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска выпустили в сторону Украины десятки ракет. В некоторых городах уже сообщали о взрывах.

Также мы писали, что Воздушные силы в ночь на 10 февраля уничтожили пять дронов-камикадзе "Shahed-136" и столько же крылатых ракет "Калибр".

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