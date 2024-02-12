У Полтавській області НП, понад тисячу сімей залишилися без газу: що відомо

"На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах", - повідомив Пронін.

За його словами, наразі на місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і забезпечити безпечний розподіл блакитного палива до осель людей.

Глава ОВА зазначив, що газопостачання відновлять відразу, тільки-но бригади завершать необхідні роботи.