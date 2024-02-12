В Полтавской области ЧП, более тысячи семей остались без газа: что известно

В Полтавской области произошла утечка на газопроводе в понедельник, 12 февраля. Без газа осталось 1500 потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.
"На газопроводе в Новосанжарской общине работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах", - сообщил Пронин.
По его словам, сейчас на месте работают специалисты и необходимая техника, чтобы оперативно устранить утечку и обеспечить безопасное распределение голубого топлива в дома людей.
Глава ОВА отметил, что газоснабжение возобновят сразу, как только бригады завершат необходимые работы.
Напомним, 30 сентября произошел прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области, после чего вспыхнул пожар. В результате взрыва на нефтепроводе пострадали 9 человек. Двое пострадавших скончались в больнице.
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