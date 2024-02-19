У Полтавській області НП на газопроводі: що відомо

"У селищі Велика Багачка стався порив газопроводу високого тиску. Бригади вже на місці, ліквідовують ситуацію. Загазованості території немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці докладають зусиль, аби мешканці не відчули наслідків пориву. Наразі блакитне паливо в домівках є, але все ж таки можливі тимчасові відключення газу у Великій Багачці та селах Кротовщина, Довгалівка, Буряківщина, Затон, Байрак, Мала Решетилівка, Якимово та Балюки. Це понад 2900 абонентів.

Фото: Велика Багачка (google.com)

Пронін додав, що бригади працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше відновити газопостачання до домівок людей.

Не перша аварія

Тиждень тому у Полтавській області стався витік на газопроводі. Без газу тоді залишилися 1500 споживачів.

"На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах", - повідомляв Пронін.