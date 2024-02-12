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У Полтавській області НП, понад тисячу сімей залишилися без газу: що відомо

Полтавська область, Понеділок 12 лютого 2024 15:46
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У Полтавській області НП, понад тисячу сімей залишилися без газу: що відомо Фото: у Полтавській області понад тисячу сімей залишилися без газу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Полтавській області стався витік на газопроводі у понеділок, 12 лютого. Без газу залишилися 1500 споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах", - повідомив Пронін.

За його словами, наразі на місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і забезпечити безпечний розподіл блакитного палива до осель людей.

Глава ОВА зазначив, що газопостачання відновлять відразу, тільки-но бригади завершать необхідні роботи.

Нагадаємо, 30 вересня стався прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області, після чого спалахнула пожежа. В результаті вибуху на нафтопроводі постраждали 9 людей. Двоє постраждалих померли у лікарні.

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