У Полтавській області НП, понад тисячу сімей залишилися без газу: що відомо
У Полтавській області стався витік на газопроводі у понеділок, 12 лютого. Без газу залишилися 1500 споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
"На газопроводі в Новосанжарській громаді працівники "Полтавагазу" виявили витік. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово призупинили газопостачання до близько 1500 споживачів у Лелюхівці та Нових Санжарах", - повідомив Пронін.
За його словами, наразі на місці працюють фахівці й необхідна техніка, щоб оперативно усунути витік і забезпечити безпечний розподіл блакитного палива до осель людей.
Глава ОВА зазначив, що газопостачання відновлять відразу, тільки-но бригади завершать необхідні роботи.
Нагадаємо, 30 вересня стався прорив нафтопроводу в Івано-Франківській області, після чого спалахнула пожежа. В результаті вибуху на нафтопроводі постраждали 9 людей. Двоє постраждалих померли у лікарні.
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