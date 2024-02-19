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В Полтавской области ЧП на газопроводе: что известно

Архивное фото: В Полтавской области ЧП на газопроводе (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Полтавской области сегодня, 19 февраля, произошел порыв газопровода высокого давления. Ликвидация аварии уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"В поселке Великая Багачка произошел порыв газопровода высокого давления. Бригады уже на месте, ликвидируют ситуацию. Загазованности территории нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты прилагают усилия, чтобы жители не почувствовали последствий порыва. Сейчас голубое топливо в домах есть, но все же возможны временные отключения газа в Великой Багачке и селах Кротовщина, Довгаловка, Буряковщина, Затон, Байрак, Малая Решетиловка, Якимово и Балюки. Это более 2900 абонентов.

Фото: Великая Багачка (google.com)

Пронин добавил, что бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить газоснабжение в дома людей.

Не первая авария

Неделю назад в Полтавской области произошла утечка на газопроводе. Без газа тогда осталось 1500 потребителей.

"На газопроводе в Новосанжарской общине работники "Полтавагаза" обнаружили утечку. Чтобы ликвидировать аварию, временно приостановили газоснабжение около 1500 потребителей в Лелюховке и Новых Санжарах", - сообщал Пронин.

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Полтавская областьГаз