В Полтавській області можливі звуки вибухів, знищуватимуть боєприпаси, - ОВА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"22 березня на полігоні Шишацької громади проводитимуть знищення боєприпасу часів Другої світової війни. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна!", - пише Лунін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одеській області сьогодні також лунатимуть вибухи. Спеціалісти ДСНС знешкодять артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

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