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В Полтавской области возможны звуки взрывов, будут уничтожать боеприпасы, - ОВА

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Среда 22 марта 2023 15:13
В Полтавской области возможны звуки взрывов, будут уничтожать боеприпасы, - ОВА Фото: в Полтавской области возможны звуки взрывов, будут уничтожать боеприпасы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На полигоне Шишацкого общества Полтавской области будут раздаваться взрывы. Будут уничтожать боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"22 марта на полигоне Шишацкого общества будут проводить уничтожение боеприпаса времен Второй мировой войны. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие! Все будет Украина!", - пишет Лунин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Одесской области сегодня также будут раздаваться взрывы. Специалисты ГСЧС обезвредят артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны.

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