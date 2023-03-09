У Полтавській області екстрені відключення світла через загрозу обстрілів

У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів у Полтавській області відбуваються превентивні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Полтаваобленерго" .

У "Полтаваобленерго" повідомляють, що о 21:35 відновлено електроживлення всіх споживачів.

"З метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України внаслідок можливого ракетного обстрілу, 9 березня починаючи з 20:16, НЕК "Укренерго" застосувало превентивні відключення електроенергії у Полтавській області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти завдали нового масованого удару по Україні 9 березня. Внаслідок нічної атаки є загиблі, пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури у низці областей.

До того ж, ввечері 9 березня в Україні знову оголошена повітряна тривога. Влада попереджає про ракетні удари.

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