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В Полтавской области экстренные отключения света из-за угрозы обстрелов

Фото: в Полтавской области экстренные отключения света из-за угрозы обстрелов (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с угрозой ракетных обстрелов в Полтавской области происходят превентивные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АО "Полтаваоблэнерго".

"В целях предотвращения нарушений режима работы объединенной энергетической системы Украины в результате возможного ракетного обстрела, 9 марта начиная с 20:16, НЭК "Укрэнерго" применила превентивные отключения электроэнергии в Полтавской области", - говорится в сообщении.

Обновлено 21:40

В "Полтаваоблэнерго" сообщают, что в 21:35 возобновлено электропитание всех потребителей.

Напомним, российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине 9 марта. В результате ночной атаки погибли, повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры в ряде областей.

К тому же вечером 9 марта в Украине снова объявлена воздушная тревога . Власти предупреждают о ракетных ударах.

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