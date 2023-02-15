У Полтавській області чутно вибухи: працює ППО

У Полтавській області ввечері 15 лютого пролунали вибухи. Оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, чули звуки близько 23:53 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
У мережі пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі Полтавської області під час повітряної тривоги 10 лютого пролунали вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.