У Полтавській області чутно вибухи: працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За даними ЗМІ, чули звуки близько 23:53 години. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

У мережі пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.