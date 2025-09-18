UA

Війна в Україні

У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ

У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів (GettyImages)
Автор: RBC.UA

У зв'язку з поточною ситуацією в Полтавській області приміське сполучення тимчасово змінено: частину поїздів скасовано, решта курсують із резервними локомотивами та можливими затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укрзалізниці" в мережі Telegram.

Через поточну ситуацію в Полтавській області спостерігаються зміни в русі приміських поїздів.

Сьогодні, 18 вересня, тимчасово скасовується рейс №6722 Ромодан - Полтава-Південна. Решта маршрутів, зокрема поїзди №6724 Ромодан - Полтава-Південна та №6361 Ромодан - Гребінка, курсуватимуть із резервними тепловозами, що може спричинити можливі затримки.

Пасажирам рекомендується заздалегідь уточнювати актуальний розклад і враховувати ймовірність коригувань у русі поїздів. У разі нових змін компанія пообіцяла своєчасно інформувати пасажирів.

 

 

Нагадуємо, що через нічні удари російських військ рух поїздів на кількох стратегічно важливих маршрутах довелося скоригувати. Фахівці залізничної галузі та енергетики продовжують цілодобово працювати над відновленням інфраструктури, щоб повернути стабільне електропостачання ліній і забезпечити регулярний рух поїздів у звичайному режимі.

Зазначимо, що через масштабну атаку противника на підстанції рух пасажирських поїздів за одеським і дніпровським напрямками відбуватиметься із затримками. Деякі рейси прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Диспетчери тимчасово затримували частину поїздів на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПолтаваУкрзалізниця