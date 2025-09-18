У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ

Нагадуємо, що через нічні удари російських військ рух поїздів на кількох стратегічно важливих маршрутах довелося скоригувати. Фахівці залізничної галузі та енергетики продовжують цілодобово працювати над відновленням інфраструктури, щоб повернути стабільне електропостачання ліній і забезпечити регулярний рух поїздів у звичайному режимі.

Зазначимо, що через масштабну атаку противника на підстанції рух пасажирських поїздів за одеським і дніпровським напрямками відбуватиметься із затримками. Деякі рейси прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Диспетчери тимчасово затримували частину поїздів на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".