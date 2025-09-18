В Полтавской области боевые действия повлияли на движение поездов: обновление от УЗ

Из-за текущей ситуации в Полтавской области наблюдаются изменения в движении пригородных поездов.

Сегодня, 18 сентября, временно отменяется рейс №6722 Ромодан – Полтава-Южная. Остальные маршруты, в частности поезда №6724 Ромодан – Полтава-Южная и №6361 Ромодан – Гребенка, будут курсировать с резервными тепловозами, что может вызвать возможные задержки.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание и учитывать вероятность корректировок в движении поездов. В случае новых изменений компания пообещала своевременно информировать пассажиров.