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У Полтавській громаді зникло світло через аварію в мережі

11:32 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: відключення світла (Getty Images)

У Полтавській громаді в понеділок, 5 вересня, зникла електроенергія через аварію в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"У зв'язку з аварійною ситуацією в мережі сталося відключення електроенергії у Полтавській громаді. Тимчасово без світла залишилися понад 1000 абонентів", - розповів він.

Дяківнич додав, що фахівці "Полтаваобленерго" вже відновлюють електропостачання.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що країна-агресорка почала цьогорічну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України раніше, ніж зазвичай.

Аналітики зазначають, що Кремль таким чином може намагатися завдати максимальної шкоди до того, як Україна розробить засоби протидії.

Крім того, NYT писало, що РФ готує наймасштабнішу за всю війну кампанію ударів по енергетиці України. Вона передбачає запуск до 1000 ракет, дронів і бомб по електростанціях, підстанціях і об'єктах водопостачання.

Зазначимо, міністр енергетики України Денис Шмигаль доручив "Укренерго" посилити захист підстанцій, спростити будівництво укриттів та сформувати резерви обладнання для підготовки до зими.

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Полтавська областьВідключеня світла