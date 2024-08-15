У Києві та низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики

Фото: люди перебувають в укриттях під час тривоги (Getty Images)

У ніч на 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні. Крім того, над низкою регіонів України літають ворожі безпілотники. Тож загроза для деяких областей не лише через балістику. Оновлено 00:24 Оголошено відбій загрози балістики. В місті Києві пролунав сигнал відбою повітряної тривоги. Де оголошено тривогу Станом на момент публікації новини карта повітряних тривог виглядає наступним чином.