У Києві та низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики
Фото: люди перебувають в укриттях під час тривоги (Getty Images)
У ніч на 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, над низкою регіонів України літають ворожі безпілотники. Тож загроза для деяких областей не лише через балістику.
Оновлено 00:24
Оголошено відбій загрози балістики. В місті Києві пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.
Де оголошено тривогу
Станом на момент публікації новини карта повітряних тривог виглядає наступним чином.
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