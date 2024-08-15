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У Києві та низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики

Четвер 15 серпня 2024 00:07
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У Києві та низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики Фото: люди перебувають в укриттях під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 15 серпня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, над низкою регіонів України літають ворожі безпілотники. Тож загроза для деяких областей не лише через балістику.

Оновлено 00:24

Оголошено відбій загрози балістики. В місті Києві пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на момент публікації новини карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей України оголошено тривогу через загрозу балістики

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